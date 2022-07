Kraftwerk aus, Solarthermie ein

Wie die Gemeinde ihren Gasverbrauch in öffentlichen Gebäuden drosseln will

Gebäudemanager Ludger Greiling und Bauamtsleiter Andreas Bennemann vor den Pellet-Kesseln in der Saerbecker Heizzentrale: Die Anlage wird erst im September wieder eingeschaltet.

Die Notlage bei der Gasversorgung in Deutschland befeuert auch in Saerbeck die Debatte um weitere Möglichkeiten, sich von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen und das Nahwärmenetz, an dem diverse, hauptsächlich öffentliche Gebäude angeschlossen sind, zu optimieren.