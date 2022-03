Lockerungen verunsichern Eltern und Lehrer unisono

Die Lehrer an den Schulen bekommen immer mehr Aufgaben, die es zu bewältigen gibt, um ihre Schüler fit für das Leben zu machen: neben der Corona-Pandemie und dem Dauerthema „Digitales“ bereiten sie sich jetzt darauf vor, Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, an den Schulen willkommen heißen zu können.

Schulleiter berichten zur aktuellen Situation an den Saerbecker Schulen

Die neuen Corona-Verordnungen machen es auch den Schulen in Saerbeck nicht leicht. „Uns geht die Übersicht verloren“, sagte Sarah Ortmeier, Schulleiterin der St. Georg-Grundschule am Donnerstag im Jugend-, Schul- und Sportausschuss. Sie spricht auch für die Maximilian-Kolbe Gesamtschule.

Dauerthema „Corona“

„Einige Eltern nehmen das sehr akkurat mit den regelmäßigen Corona-Schnelltests zuhause, bei anderen bleiben die Tests in der Schultasche.“ Die Lehrer haben zusätzliche Aufgaben zu leisten. „Alle 14 Tage müssen wir die Eltern abfragen, was die Immunisierung betrifft“, sagt Sarah Ortmeier und wird ernster, „die aktuelle Lockerung bewirkt auch Unsicherheit bei den Eltern“.

Blick auf die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule Foto: Peter Sauer

Die Maskenpflicht gibt es für die Schülerinnen und Schüler nur noch bis einschließlich 2. April. Dreimal in der Woche testen die Schulen noch bis zu den Osterferien.

Gut vernetzt?

Über die digitale Situation an den Schulen berichtete im Ausschuss Maarten Willenbrink, Schulleiter der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule. Derzeit kämen auf ein Tablet sieben Schüler: „Für die Sekundarstufe streben wir das Verhältnis 1 zu 4 an, für die Oberstufe 1 zu 1.“ Die größte technische Schwäche der Gesamtschule liegt aber derzeit woanders: „An der Telefonanlage sind wir schon lange am Rumdoktern.“

Hinsichtlich der zu erwartenden, ukrainischen Flüchtlingskinder würden sich die Schulen derzeit aus eigenen Kräften gut vorbereiten. „Das Land stellt uns kein weiteres Personal zur Verfügung“, sagt Willenbrink. Die Flüchtlingskinder könnten im Klassenverbund oder in eigenen Lerngruppen untergebracht werden. „Mit den Ortsvereinen des DRK und der Caritas planen wir Willkommenspäckchen mit den wichtigsten Schulutensilien.“

Aktuelle Anmeldezahlen

Insgesamt 72 neue Schüler haben sich an der St. Georg-Grundschule angemeldet, so St. Georg-Schulleiterin Sarah Ortmeier. Im OGS-Bereich gibt es mit 126 Schülern eine Gruppe weniger als zuvor. 49 Schüler sind in Kurzbetreuung. „Derzeit haben wir nur einen Raum für die Kurzbetreuung“, sagt Ortmeier. Bei schlechtem Wetter würde es da schnell eng, weswegen die Schule künftig flexible Raumplanungen einplane.

An der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule wurden laut Schulleiter Maarten Willenbrink 142 Schüler für den künftigen Jahrgang 5 angemeldet, unter ihnen acht Schüler mit ausgewiesenem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf.