Markante Stimme, große Präsenz

Seit vielen Jahren sind die Blues-Guerillas ein Garant für prickelnde Unterhaltung und beste Musik. Bei ihrem Auftritt in einer Saerbecker Kneipe ließen sie sich in ihrer Spielfreude offenbar weder vom „steifen Nacken“ des Bassisten Guido „Stingray“ Schräder noch von „Rücken“ des Sängers Martin Captain Huck auf ihrem Ritt durch gleich mehrere Jahrzehnte Blues-Rock-Geschichte abhalten.

Nach den Feiertagen gibt es seit nunmehr neun Jahren einen „Überfall“ der Blues-Guerillas auf den „Markt 23“ in Saerbeck. Solch eine liebgewonnene Tradition gilt es zu pflegen. Und so kamen die umtriebigen Musiker am Mittwochabend auch in ihrer Ursprungsbesetzung und ließen die ehrwürdige Gaststätte mit ihren ganz eigenen Interpretationen legendärer Hits in den Grundfesten erzittern.