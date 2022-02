Maskottchen Energix gibt Gas

Donnerstagmorgen um kurz nach acht im Bioenergiepark. Langsam kämpft sich eine fahle Wintersonne durch eine dichte Wolkendecke. Die Schranke an der Einfahrt ist geöffnet, das Pförtnerhaus schnell passiert. Alles still im vorderen Bereich des Geländes in der „dunklen Jahreszeit“? Nein – im langgestreckten Gebäude im rechten Eingangsbereich sind die Fenster hell erleuchtet. „Hier wachsen Ideen für nachhaltige Bildung“ steht auf dem kleinen Schild im grünen Vorgarten des Hauses. Und was steckt drin? Es sind die „Saerbecker Energiewelten“, für viele Schüler der Saerbecker Schulen und weit darüber hinaus eine besondere Einrichtung, eine längst bekannte Adresse.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch