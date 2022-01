Mehr Geld im Portemonnaie

Die Saerbecker und Saerbeckerinnen hatten – zumindest bis zum Beginn der Corona-Pandemie – so viel Geld in ihren Portemonnaies wie wohl noch nie zuvor. Das geht aus einer Aufstellung der (verfügbaren) Pro-Kopf-Einkommen des Statistisches Landesamtes (IT.NRW) hervor. Im Jahr 2019 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) hatten sie demnach 24 356 Euro zum Ausgeben zur Verfügung. Das sind 1125 Euro (plus 4,6 Prozent) mehr als sechs Jahre zuvor. Von den insgesamt 24 Kommunen im Kreis Steinfurt hat in dem Zeitraum nur Wettringen (plus 4,8 Prozent) einen größeren Zuwachs verzeichnet.

