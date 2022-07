Mietwillige werden noch vertröstet

Von den fünf Mehrfamilienhäusern, die derzeit an der Ecke Emsdettener Straße und Ferrières-Straße hochgezogen werden, steht erst eines im Rohbau. Trotzdem gehen bei dem Investor schon seit Monaten Mietanfragen ein. „Wir müssen die Interessenten aber vorerst vertrösten“, sagte Stephan Blankmann, Vorstandsmitglied der Volksbank Westerkappeln-Saerbeck jetzt bei einem Ortstermin. Die Bank ist einer der beiden Gesellschafter der „GenoWert“ Düte-Ems, die an dem exponierten Standort in Saerbeck sieben Millionen Euro in den Bau von Mietwohnungen investiert (wir berichteten).

