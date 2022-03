Mit den „Rodder Kratzbürsten“

120-jähriges Bestehen: kfd Saerbeck holt Jubiläumsfeier an Muttertag mit Kulturfrühstück nach

Laden anlässlich des kfd-Jubiläums nicht nur alle Frauen, sondern auch Männer zu einem Kulturfrühstück in Hövels Festhalle ein: Maria Puckert, Antonia Beermann und Petra Wenners-Schröerlücke (v.l.) vom Vorstandsteam.

Eigentlich hätte die kfd Saerbeck schon im vergangenen Jahr Jubiläum gehabt. 120 Jahre war es im Dezember her, dass die katholische Frauengemeinschaft – damals unter dem Namen „Verein christlicher Mütter“ – gegründet wurde. Wegen der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen hatte das Vorstandsteam zu dem Zeitpunkt entschieden, die Jubiläumsfeier zu verschieben. Nun soll das 120-jährige Bestehen aber gebührend gefeiert werden. Am Sonntag, 8. Mai (Muttertag), lädt die kfd zu einem Kultur-Frühstück inklusive Kabarett-Programm in Hövels Festhalle ein.

Auf der Bühne stehen werden dann die „Rodder Kratzbürsten“. In ihrem rund zweistündigen Programm „Frauen beim Friseur – Alle unter der Haube!“ geht es um die wichtigen Stationen im Leben einer Frau. Vom Kennlernen des richtigen Mannes über Hochzeit und Kinder bis zum Älterwerden und Rentnerdasein. Die Zuschauerinnen – und Zuschauer – können sich, so heißt es in einem Pressetext, auf einen bunten Reigen aus Liedern, Gags und Szenen freuen. Dabei wollen die Darstellerinnen lustig, bissig, charmant, exzentrisch, fröhlich, kauzig, warmherzig und liebenswert rüberkommen.

Früher, sagt Petra Wenners-Schröerlücke aus dem Vorstandsteam, seien die Saerbecker Frauen quasi mit der Heirat dem Verein beigetreten. Im Laufe der Jahrzehnte habe sich die kfd stark gewandelt. Während sich die Frauen in den Anfangsjahren vor allem zu Kaffee und Kuchen trafen, stellt die Frauengemeinschaft heute regelmäßig ein breites Programm auf die Beine – vom Flohmarkt für Baby- und Kinderkleidung bis zur Karnevalsfeier.

Karten für das Kulturfrühstück, das um 10 Uhr beginnt, sind im Pfarrbüro (Öffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr,

02574/938320) und am 1. April beim Waffelstand auf dem Wochenmarkt vorm Rathaus erhältlich.

Das Vorstandsteam weist darauf hin, dass nicht nur Frauen bei der Jubiläumsfeier, sondern auch Männer willkommen sind.