Mit „Schuh-Memory“ zum Erfolg - auch im siebten Jahr zeichnet sich gutes Ergebnis ab

Seit sieben Jahren organisiert Karl-Heinz Wirsen unterstützt von weiteren Ehrenamtlichen der Kolpingsfamilie die Schuhsammlung, deren Erlös in die Kolping-Stiftung fließt. In diesem Jahr zeichnet sich erneut ein erfolgreicher Verlauf ab.

Zum „Schuh-Memory“ trafen sich am Dienstagmorgen Karl-Heinz Wirsen und Johannes Stegemann im Keller des Mehrgenerationenhauses. Viele gespendete Schuhe für die Sammlung der Kolpingsfamilie sind schon zusammengebunden, aber es bleibt ein Berg an Einzelexemplaren, die sie sortieren und zusammenbinden müssen. Erst dann können sie in große Kartons verpackt werden für den Versand.