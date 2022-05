Nachschub für die Tafel

Die Aufforderung „Kauf eins mehr“ haben viele Kunden, die an diesem Samstag ihren Wochenendeinkauf erledigen, wörtlich genommen.

Kurz vor Mittag sind am Caritas-Stand vor dem Eingang des Lidl-Marktes vier große Einkaufswagen bis an den Rand voll bepackt mit Schachteln, Tüten und Gläsern. Nudeln, Mehl, Äpfel, Konserven, Säfte und vieles mehr – Lebensmittelspenden für die Ausgabestelle der Tafel. Die Aufforderung „Kauf eins mehr“, haben viele Kunden, die an diesem Samstag ihren Wochenendeinkauf erledigen, wörtlich genommen. Sie erweitern ihren Einkaufszettel, um Menschen zu unterstützen, die auf die Tafel angewiesen sind.