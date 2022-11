Nachwuchs-Musiker ganz groß

Ob aus Julius und Oliver einmal Startrompeter werden oder aus Tabea die einfühlsame Saxophonistin in einer Jazzcombo? Wartet auf Neels oder Joris eine große Zukunft als Posaunisten in einem Orchester und auf Evi eine Solokarriere am Waldhorn? Ganz gleich, wie sich der musikalische Weg der Instrumentaltalente auch entwickelt: Wie es sich anfühlt, vor Publikum auf einer großen Bühne zu stehen, das haben sie jetzt schon erlebt beim Vorspieltag des Kolping-Blasorchesters. Der Auftritt in der Bürgerscheune ist für viele Nachwuchsinstrumentalisten die erste große Darbietung. Dafür haben sie lange geübt.

