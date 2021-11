Nur ein geringer Teil nimmt die Maske ab

Seit dem Schulstart nach den Herbstferien können Schüler in NRW an ihrem Sitzplatz die Maske abnehmen.

Seit vergangenen Dienstag müssen Schüler und Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen an ihren Plätzen im Klassenraum keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. An der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) behalten viele ihre Maske aber weiterhin auf. Freiwillig, wie Schulleiter Maarten Willenbrink auf Nachfrage erklärt. „Wir setzen hierbei auf Selbstverantwortung. Niemand soll sich unter Druck gesetzt fühlen.“ Inwieweit bei der St.-Georg-Grundschule von der gelockerten Regel Gebrauch gemacht wird, konnte die dortige Schulleiterin Sarah Ortmeier nicht sagen. Über Erfahrungswerte, teilt sie schriftlich mit, könnte erst in naher Zukunft Auskunft gegeben werden.