Biogemüseanbauer will digitale Handelsplattform für das Münsterland aufbauen

Per Mausklick auf den Marktplatz

Saerbeck

Josef Elfrich ist überzeugt, dass nur mit einem digitalen Konzept eine nachhaltige Landwirtschaft produktiv und auskömmlich sein kann. Damit am Ende eines Erntetages keine Ware in der Tonne landet, hat der Biogemüseanbauer einen digitalen Marktplatz eröffnet, den er auf das gesamte Münsterland ausweiten will.

Von Katja Niemeyer