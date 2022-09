Pionierin mit Forschergeist

Mit Kreativität, Tatkraft und Forschergeist hat sie den außerschulischen Lernstandort Saerbecker Energiewelten (ASL) geprägt: Christa Werning. Jetzt ist sie in den Ruhestand gegangen.

Hat an der Erfolgsgeschichte des außerschulischen Lernstandortes mitgeschrieben: Christa Werning. Die Lehrerin sagt über sich, dass sie immer gern geforscht habe. „Das war mein Ding.“

Mit Kreativität, Tatkraft und Forschergeist hat sie den außerschulischen Lernstandort Saerbecker Energiewelten (ASL) geprägt: Christa Werning. Die Lehrerin, die an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule Naturwissenschaften (NW) und Erdkunde unterrichtete, hat den Lernstandort mit aufgebaut und zu dem gemacht, was er heute ist: Ein lebendiger Ort, der Lust auf Lernen macht. Jetzt ist Christa Werning in den Ruhestand gegangen.

Grund genug für den Förderverein Klimakommune Saerbeck, Danke zu sagen bei einem gemütlichen Zusammensein mit dem ASL-Team und Vorstandsmitgliedern des Vereins — natürlich am Lernstandort im Bioenergiepark. „Du warst die Pionierin“, blickte Alfons Günnigmann vom Vorstand des Fördervereins zurück auf die Anfänge. „Es gab noch keine Lernmodule so wie heute, da war Kreativität und Pioniergeist gefragt.“ Beides brachte Christa Werning mit — und dazu die Begeisterung für die Naturwissenschaften: „Ich habe gerne geforscht, das war immer mein Ding.“ In der Gesamtschule betreute sie beispielsweise den Wettbewerb Jugend forscht und war NW-Koordinatorin.

Angepackt und möglich gemacht

Während der Startphase des Lernstandortes musste improvisiert werden, erinnerte sich Werning. Die ersten Projekte für Schülergruppen wurden in den Räumen der heutigen Inklusionswerkstatt durchgeführt und weil die Ausstattung alles andere als vollständig war, baute Christa Werning Experimentiervorrichtungen in der Gesamtschule ab, schaffte sie zum Lernstandort, um sie nach Ende des Projekttages wieder in der Schule aufzubauen.

Auch im Außenbereich war die Lehrerin zusammen mit dem Team der ersten Stunde aktiv und legte unter anderem ein Kartoffelfeld an.

An der Erfolgsgeschichte des außerschulischen Lernstandortes hat Christa Werning mitgeschrieben. „Wir alle haben nicht mit dieser Entwicklung gerechnet“, so Günnigmann, der in der Startphase zur ehrenamtlichen Leitung des Lernstandortes gehörte.

Eine Erfolgsgeschichte

Im ersten Halbjahr 2022 kamen 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den ASL; im Jahr 2019, vor Corona, lag die Zahl bei 2500. Inzwischen sind die Saerbecker Energiewelten BNE-zertifizierter Lernstandort (BNE=Bildung für nachhaltige Entwicklung) und BNERegionalzentrum – auch das ist dem Engagement von Christa Werning mit zu verdanken.

Ganz verabschiedet sich Christa Werning noch nicht vom außerschulischen Lernstandort. Die Arbeit am Lernmodul zum Thema Klimawandel und Treibhauseffekt will sie noch abschließen und auch an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule wird sie noch einen Projektkurs in der Oberstufe betreuen. Davon abgesehen möchte sie aber nun den Ruhestand genießen.

Dafür schuf der Förderverein Klimakommune schon einmal gute Startbedingungen: Als Dankeschön für ihr großes Engagement überreichte Gabriele Droste einen Gutschein für ein Wellness-Hotel und viele praktische Dinge für schöne Radtouren.