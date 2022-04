Warum der Rat den Haushalt fast nicht verabschiedet hätte

Foto:

Sehr geehrter Herr Dr. Lehberg,,sehr geehrte Damen und Herren aus den Fraktionen, aus der Verwaltung, aus dem,Publikum und nicht zuletzt von der Presse.,Meine Damen und Herren, ,mit größter Sorge beobachten wir alle die aktuelle Situation in der Ukraine. Wir trauern mit den ,Familien um die Opfer und wir bewundern den Mut und den Willen dieses Volkes, für seine Freiheit zu kämpfen.,Es ist wieder Krieg in Europa und dieser Krieg stellt politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich ,eine große Bedrohung für uns alle dar. Der Krieg wird Folgen haben, die wir jetzt schon spüren, ,aber in seiner Vielfalt noch nicht in seiner vollen Konsequenz absehen können. Aber es wird ,schwerer werden, als alles, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. ,Die Vereinten Nationen sprechen von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrise seit dem ,Zweiten Weltkrieg. Die Region bereitet sich vor, stellt Notunterkünfte bereit. Und auch in ,Saerbeck sind schon die ersten Flüchtlinge angekommen und es werden weitere erwartet.,Wir sollten sie mit offenen Armen aufnehmen!,Wir schrieben schon Anfang 2021 in unserer Haushaltsrede: „Wir stehen am Beginn eines Jahrzehnts, das uns vor große Herausforderungen stellt. Unser Leben, unsere Wünsche und sogar ,unser Umgang miteinander, werden nicht mehr so sein wie zuvor“. ,Damals war es die Corona-Pandemie, die uns Tag-und-Nacht beschäftigte. Auch jetzt befinden ,wir uns mit über 1.500 Neuinfektionen/ je 100.000 Einwohner auf einem Höchststand und es ist ,noch nicht vorbei. ,Daher wollen wir uns schon zu Beginn dieser Rede bei allen bedanken, den Ehrenämtlern und ,Freiwilligen, den Hilfsorganisationen und der Verwaltung. Aber auch bei Allen, die mithelfen, ,diese beiden Krisen zu meistern und einzigartig Herausragendes in diesen Zeiten zusätzlich ,(und ich betone zusätzlich!) leisten. Vielen Dank dafür!,Seite 2 -,Meine Damen und Herren, ,Durch Sparsamkeit, Einnahmen aus dem Bioenergiepark und sehr guten Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre haben wir es geschafft, uns für die Zukunft sehr gut aufzustellen. Die Ausgleichsrücklage ist aufgefüllt und Saerbeck hängt nicht im Tropf der Schlüsselzuweisungen des ,Landes.,Somit sind wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten in der Lage, die Politik in Saerbeck ,selbst zu bestimmen. ,Mit großer Sorge beobachten wir die aktuellen Verwerfungen an den Energiemärkten und die damit verbundenen Preissteigerungen. Die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmer müssen ,derzeit für Energie tiefer in die Tasche greifen und ein Ende ist nicht abzusehen. ,Die Menschen müssen aber trotzdem heizen, sie brauchen trotzdem Strom und sie müssen teilweise große Strecken zur Arbeitsstelle fahren. ,Mit ÖPNV und dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, ist nur wenigen Saerbeckern möglich. ,Auch die Landwirte haben große Sorgen. Seit Jahren ermöglichen die Weltmarktpreise kaum ein,wirtschaftliches Auskommen. Steigende Preise für Treibstoff und Futtermittel und mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz machen den Landwirten zusätzlich das Leben schwer.,Den wirklichen Wert von Nahrungsmittelherstellung im eigenen Land erkennen wir hoffentlich ,jetzt – im Angesicht von leeren Regalen bei Öl und Mehl. ,Das müssen wir in der Gesamtschau immer bedenken.,Sehr geehrte Damen und Herren,,Die Priorität der CDU-Fraktion liegt heute ganz klar in der Ausweisung und Erschließung der ,zwei Baugebiete, der Stärkung des Ehrenamtes und in der Erhaltung der Infrastruktur.,Einer der größten Positionen ist der Betrag von 7,3 Mio. Euro für den allgemeinen Grunderwerb,und Infrastruktur in den neuen Baugebieten im Haushalt.,Dies ermöglicht uns als Gemeinde den Erwerb und die Erschließung der lang ersehnten Flächen ,zur Baulandentwicklung. ,Dabei ist die CDU nach wie vor gegen verpflichtende Klimaschutzmaßnahmen, die über die bestehenden gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Wir wollen Bürgern aber einen Anreiz geben, ,Sonnenenergie zu nutzen und wollen in einem Klimafonds einen Betrag von 20.000 Euro zur ,Förderung von PV-Anlagen und Stromspeichern zur Verfügung stellen.,Saerbeck ist einer der wenigen Kommunen ohne Kunstrasenplatz und viele Spiele müssen bei ,schlechter Witterung abgesagt oder in Nachbarkommunen verlegt werden. Daher unterstützen ,wir selbstverständlich den Wunsch des SC Falke auf Bau eines Kunstrasenplatzes und begrüßen, dass dies im Haushalt eingeplant wurde. ,Die Saerbecker Vereine mit ihren ehrenamtlichen Strukturen tragen maßgeblich zum Gemeindeleben bei. Hier wird ein großer Mehrwert für die Gemeinde geschaffen.,Aber die Vereine sind durch die Corona-Pandemie in schweres Fahrwasser geraten. ,Unter dieser Entwicklung darf aber die Jugendarbeit in den Vereinen nicht leiden.,Wie von der CDU zum Haushaltsjahr 2021 beantragt und vom Rat der Gemeinde Saerbeck beschlossen, sollen die Saerbecker Vereine auch in diesem Jahr zusätzlich zum jährlichen Pauschalzuschuss je jugendlichem Mitglied einen weiteren Betrag von 5,00 Euro für die Förderung ,Seite 3 -,der Jugendarbeit erhalten. Die Angebote der Vereine für die Kinder und Jugendlichen müssen ,daher schnellstmöglich wieder in Schwung kommen.,Dafür soll im Haushalt ein Betrag von 7.500 Euro bereitgestellt werden.,In vielen Orten gibt es bereits positive Erfahrungen mit öffentlichen Bücherschränken. Diese bieten die Möglichkeit für Interessierte, untereinander Bücher auszutauschen – und dies ressourcenschonend. Da dies die Attraktivität des öffentlichen Raumes steigert, beantragt die CDUFraktion die Errichtung eines solchen Bücherschrankes, wie er in Ladbergen steht. Des Weiteren ,ist die Möglichkeit von Fördermitteln, zum Beispiel über den Heimatcheck des Landes NRW, zu ,prüfen. ,Für den Haushalt 2021 hatte die CDU-Fraktion Mittel für die Planung eines Pumptracks beantragt und für die Umsetzung steht im Haushalt 2022 ein Betrag von 300.000 €. Dem gegenüber,stehen Fördermittel aus dem LEADER-Programm in Höhe von 195.000 €. Daher stimmen wir der ,Umsetzung dieser Planung natürlich gern zu.,Aber wir erinnern an die länger geplanten Maßnahmen: ,Hier möchte ich auf den von der CDU-Fraktion schon in 2018 gestellten und einstimmigen beschlossenen Antrag auf Sanierung der Regenablaufrinnen Grevener- und Marktstraße hinweisen. Vor 4 Jahren waren es nur die Regenablaufrinnen, heute sind auch die Pflastersteine auf ,den Gehwegen so schlecht, dass Personen z.B. mit einem Rollator, kaum noch die Gehwege ,nutzen können und sich bei stärkerem Regen wie Ende Februar 2022 große Pfützen bilden. Ein ,Hinweis darauf, dass die Hydraulik der Regenablaufrinnen nicht mehr 100% intakt ist.,Wir sind nicht damit einverstanden, dass nicht einmal in der mittelfristigen Planung für 2023/24,des Haushaltsentwurfs Geld für die Sanierung eingeplant ist. ,Daher beantragt die CDU-Fraktion, für die Umsetzung einer Planung einen Betrag von 50.000 € ,in den Haushalt einzustellen.,Nochmals: Hierfür gibt es seit 2018 einen einstimmigen Ratsbeschluss!,Hier muss endlich was passieren!!,Bereits zum Haushalt 2020 hatte die CDU-Fraktion schon einen Antrag zur Sanierung des Spielplatzes Teigelkamp gestellt. Auch dieser CDU-Antrag wurde damals einstimmig beschlossen. ,Die Planung wurde wegen des möglichen Baus einer neuen Jugendbildungsstätte aufgeschoben, aber die wird bekanntermaßen nicht errichtet. Dennoch geht nichts voran. ,Weder für den Neubau eines neuen großen Spielplatzes noch für die Sanierung des zentralen ,Spielplatzes am Teigelkamp sind in der mittelfristigen Planung Gelder eingeplant. ,Nochmals: Es gibt hierfür einen einstimmigen Ratsbeschluss aus Januar 2020.,Wir beantragen daher, dem CDU-Antrag nachzukommen und den einstimmigen Ratsbeschluss ,von Januar 2020 auszuführen. Die erforderlichen Mittel von 50.000 € sind hierfür erneut in den ,Haushalt einzustellen.,Meine Damen und Herren,,unsere Prioritäten für dieses Jahr sind deutlich: Wir wollen den Bedürfnissen der Bürgerinnen ,und Bürger nachkommen, ein selbstbestimmtes Leben in einem attraktiven Umfeld zu führen. ,D.h. die Möglichkeit zu haben, Eigentum zu gründen, Wohnung und Arbeitsplätze zu finden und ,die Kinder gut betreut zu wissen. ,Des Weiteren in der Freizeit attraktive Angebote in einem aktiven Vereinsleben vorzufinden. ,Seite 4 -,Und wir wollen, dass landwirtschaftliche Betriebe, denen seit Jahren der Wind frontal ins Gesicht ,bläst, in Saerbeck Unterstützung finden und nicht zusätzlich belastet werden. ,Die aktuelle Inflation und die drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise müssen wir in ,unseren Entscheidungen berücksichtigen. Häuslebauer, junge Familien und Berufspendler stehen vor massiven Herausforderungen! In manch einem Portemonnaie wird der Euro knapp werden und daher sind wir als Politik in der Pflicht, vorausschauend zu planen und die Ausgaben der ,Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen.,Wir lehnen die Erhöhung der Grundsteuer A und B wie im Haushaltsentwurf steht daher ,ab. ,Sondern wir beantragen, die Hebesätze lediglich auf die Höhe der fiktiven Hebesätze des Landes NRW anzupassen, also Grundsteuer A bleibt bei 342 v.H und Grundsteuer B nur auf 479 ,v.H. Beim Hebesatz der Grundsteuer A ist bereits der erhöhte Anteil der Landwirtschaft im Rahmen des erfolgreichen Wirtschaftswegekonzeptes berücksichtigt. ,Wir haben bei der Kommunalwahl alle 10 Wahlkreise in Saerbeck direkt gewonnen und haften ,daher persönlich dafür, die Interessen unserer Wähler zu vertreten. Sollte der Plan, die Grundsteuer A und B übermäßig zu erhöhen, so bestehen bleiben, werden wir dies nicht mittragen können. ,Für diesen Fall werden wir, die größte Fraktion im Saerbecker Gemeinderat,– und ich weiß nicht, ,ob es das überhaupt schon jemals in Saerbeck gegeben hat? - mit Nein stimmen und diesen ,Haushalt ablehnen. ,Wir hoffen allerdings, dass diese Entscheidung, die Steuern A und B nur auf die Hebesätze des ,Landes NRW anzupassen, mit gewohnt breitem Konsens zum Wohle der Saerbecker Bürger getroffen werden kann, die unverschuldet in die jetzt kommende Krise geraten. Wir alle wollen, ,dass Saerbeck sich fortentwickelt und wir haben um viele Entscheidungen in den letzten Jahren ,zwar hart gerungen, aber in der Sache haben wir sie gemeinsam getroffen. ,Wir dürfen die finanzielle Lage der Bürgerinnen und Bürger und auch der landwirtschaftlichen ,Betriebe nicht noch zusätzlich verschärfen und bitten daher um Unterstützung der anderen Fraktionen.,Die CDU-Fraktion dankt allen für die geleistete Arbeit.,Der Dank gilt unseren Vereinen, Verbänden, Hilfsorganisationen und Kirchengemeinden, mit ihren ehrenamtlichen Mitgliedern und Unterstützern. ,Der Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, dem Verwaltungsvorstand und dem Bürgermeister.,Danke auch an die anderen Fraktionen für die gute Zusammenarbeit.,Im Namen der CDU März 2022,Bernd Willebrandt, ,Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion im Saerbecker Gemeinderat