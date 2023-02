Riesenspaß beim Ki-Ka-Kinderkarneval

Wie geht der Stimmungsmacher beim Karneval? Nele Dorstel und Hannes Hankemann müssen am Samstagabend nicht lange auf eine Antwort warten. „Helau“, schallt es ihnen 150-fach entgegen.

Kinderkarneval in Saerbeck Kinderkarneval in Saerbeck

Geht das noch lauter? Aber klar doch. Kein Problem für die kleinen Cowboys, Feen, Prinzessinnen und Bauarbeiter, die mit ihren Freunden zum Kinderkarneval in die Bürgerscheune gekommen sind.

Auch bei der nächsten karnevalistischen Vorübung ist die bunt kostümierte Bande sofort dabei. „Wir zünden jetzt die Kinder-Karnevals-Rakete“, animieren die Moderatoren der Kolpingjugend die Nachwuchskarnevalisten. Die närrische Schar stampft mit den Füßen, klatscht in die Hände und reißt auf Kommando die Arme in die Höhe. Alles klar: Die wichtigsten Lektionen für eine tolle Sitzung sind mühelos gelernt. Die Kinder-Karnevalssitzung kann starten.

Ein flottes Programm hat die Kolpingjugend für die jungen Jecken wieder auf die Beine gestellt. Mit dem „Helikopter117“ landen die gut gelaunten Mädels vom alten Elferrat der Kolpingjugend-Leiterrunde aus 2020 in der Bürgerscheune. „Mach den Hub Hub Hub, mach den Schrauber“, singen sie – da ist die ganze Bürgerscheune sofort im Flieger-Fieber. Und auch beim musikalischen Oktoberfest-Aufzug des neuen Elferrates aus den ältesten Kindergruppen der Kolpingjugend sind die Kids sich einig: Dirndl und Lederhosen - das ist spitze.

Kinderkarneval in Saerbeck Kinderkarneval in Saerbeck Foto:

Für eine kleine Verschnaufpause heißt es dann, das verkleidete Nachbarkind unterhaken und schunkeln, bis die Bürgerscheunenwände wackeln. Auch das Organisationsteam der Kolping-Leiterrunde hat unter dem Motto „Karneval auf Hawaii“ einen fetzigen Bühnenauftritt vorbereitet. „Zugabe, Zugabe“, fordern die begeisterten Nachwuchskarnevalisten in echter Sitzungsmanier. Da lässt sich die Leiterrunde nicht lange bitten. „Wir machen eine Zugabe und Ihr macht mit.“ Beim Rhythmus von „Macarena“ und den legendären Söhnen von „Vadder Abraham“ hält es keinen mehr auf dem Stuhl.

Kinderkarneval in Saerbeck: Die Moderatoren Nele Dorstel und Hannes Hankemann Kinderkarneval in Saerbeck Foto:

Gut, dass auch die Re-Ka-Ge ihre bestens trainierte Tanzbande geschickt hat. Mit einem traditionellen Gardetanz und einer modernen Showchoreographie stecken die Tänzerinnen die Kids mit dem karnevalistischen Tanzfieber an. Schon sind die ersten talentierten „Tanzmariechen“ zwischen den Stuhlreihen zu erkennen. Zwischendurch werden in einer karnevalistischen Spielrunde die Moderatoren verkleidet und bei einer witzigen „Tanzchallenge“ der Leiterrunde sind schnell Erinnerungen an die vergangenen Ferienlager wieder da.

Kinderkarneval in Saerbeck Kinderkarneval in Saerbeck Foto:

Ki-Ka-Kinderkarneval in der Bürgerscheune? Da darf auch der „große“ Elferrat mit dem Dreigestirn an der Spitze nicht fehlen. Prinz Peter, Bauer Klemens, Ersatz-Jungfrau Lauritz und ihr Gefolge, unterstützt vom Festausschuss der Kolpingsfamilie, haben reichlich Kamelle und Orden mitgebracht. Mit einer gemeinsamen, riesengroßen Polonaise, vorbei am Büffet mit leckeren Brötchen und Saft, startet dann die große Party.

Kinderkarneval in Saerbeck Kinderkarneval in Saerbeck Foto:

Für die nächste große Veranstaltung haben Dreigestirn, Elferrat und Festausschuss die junge Narrenschar schon eingeladen: Beim Umzug am kommenden Samstag, heißt es ab 14.11 Uhr „Helau“ in den Straßen des Dorfes. „Der Prinzenwagen fährt ganz hinten“, verrät das Dreigestirn. „Da gibt es für Euch die besten Kamelle.“