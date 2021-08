„Ringtausch“ im Heimatverein

Die vielfältigen Aufgaben an der Spitze des Heimatvereins sollen neu verteilt werden – diesem Wunsch des Vorstandsteam kamen die Mitglieder des Heimatvereins gerne nach. In der Mitgliederversammlung, die im kleinen Kreis in der Bürgerscheune stattfand, nahmen sie mit einstimmiger Wahl die vom Vorstand erarbeiteten Vorschläge an: Martin Wenners (bislang Vorsitzender des Heimatvereins) übernimmt jetzt die Aufgaben des Kassierers. Jürgen Zepp, der bisher den Geldverkehr managte, stand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

