S50-Takt am Samstag verdichtet

Der Takt des Schnellbusses 50 ist dichter geworden. Der Bus verkehrt zwischen Ibbenbüren und Münster, unter anderem mit Halten in Saerbeck und am FMO. Die Änderung des Taktes führt vor allem am Samstagnachmittag zu einer verbesserten Anbindung. Hier verkehrt der Bus jetzt stündlich, gegenüber einem Zwei-Stunden-Takt zuvor.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert