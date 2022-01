Gegen Baum geprallt: Fahrer schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 41-jähriger Mann am frühen Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden.

Unfall auf der Westladbergener Straße in Saerbeck

Die Polizei wurde am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall an der Westladbergener Straße gerufen.

Als er mit seinem Auto gegen einen Baum prallte, wurde ein Mann am frühen Dienstagmorgen (18.01.2022) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5.40 Uhr Westladbergener Straße (B475) in Saerbeck.

Der 41-jährige Fahrer war in einem blauen VW Golf in Richtung Saerbeck unterwegs, als er im Ausgang einer Linkskurse ungefähr in Höhe eines Wanderparkplatzes aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Das Heck des Pkws, so heißt es im Polizei-Bericht weiter, sei gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer, der aus Emsdetten kommt, wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro.