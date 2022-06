Saerbeck knackt Jackpot

Jackpot für Saerbeck: 500 000 Euro erhält die Gemeinde aus einem Infrastruktur-Programm des Landes für den Bau eines Kunstrasenplatzes. Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden, verspricht Nico Menebröcker vom Bauamt. In der Politik war das Projekt kontrovers diskutiert worden. Grüne und UWG waren dagegen gewesen. Die Verwaltung kalkuliert mit Gesamtkosten von 830 000 Euro.

Zu Scherzen aufgelegt war Andras Grotendorst, Hauptdezernent für ländliche Entwicklung der Bezirksregierung Münster, bei seinem Besuch in Saerbeck am Dienstagvormittag. „Nichts ist schlimmer als ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn“, erklärte er lachend, nachdem er die bereits wartenden Vertreter von Politik und Verwaltung auf dem Gelände des SC Falke begrüßt hatte.

Der Radlader, der zur selben Zeit im Hintergrund auf Platz 2, beladen mit Sand, hin und her kurvte, war nicht etwa, worauf Grotendorst anspielte, bei Bauarbeiten für einen Kunstrasenplatz im Einsatz, sondern nur zur Rasenpflege.

Ersteres hätte auch bedeutet, dass die Gemeinde mit dem Bau begonnen hätte, bevor der Bescheid für eine Förderung in Höhe von 500 000 Euro vorgelegen hätte (womit sie gegen das Landeshaushaltsrecht verstoßen hätte).

Aber nichts dergleichen ist zu befürchten: Mit dem Sand wurde lediglich der Rasen verdichtet.

Tatsächlich ist die Summe, die der Bescheid enthält, üppig. Mehr Geld hätte Saerbeck aus dem Infrastruktur-Programm des Landes NRW nicht abschöpfen können. „Sie haben den Jackpot voll geknackt“, stellte der leitende Mitarbeiter der Bezirksregierung fest.

Bei Gesamtkosten von 830 000 Euro, mit denen das Bauamt für den Bau eines Kunstrasenplatzes kalkuliert, muss die Gemeinde selbst noch rund 330 000 Euro stemmen für einen 105 mal 70 Meter großen Kunstrasenplatz, der für den 1300 Mitglieder zählenden SC Falke ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte ist.

Anders als Rasenplätze kann ein solcher Platz ganzjährig bespielt werden. Vor dem Hintergrund, dass der Verein einen seiner vier Plätze an das geplante Neubaugebiet Alter Reiterhof verliert, ist dies von großem Belang. Andernfalls könnte der Spielbetrieb nur schwer bis gar nicht aufrechterhalten werden, spielen in dem Verein doch allein 18 Jugendfußballmannschaften.

Mit dem Kunstrasenplatz, versicherte der Gast aus Münster, „bekommt der Verein ein Hightech-Produkt“. So würde das Material „CO2-reduziert hergestellt“. Mindestens 60 Prozent dessen würden zudem aus nicht-fossilen, nachwachsenden Rohstoffen produziert.

Anders als noch vor ein paar Jahren wird heute bei Kunstrasenplätzen kein Gummigranulat verwendet. Saerbeck plant, stattdessen Quarzsand und vielleicht – das ist noch nicht entschieden – Kork zu verbauen. Beide Materialien sorgen dafür, dass der Boden Tritte und Sprünge besser abfedert. Über die genaue Ausführung des Platzes berät und entscheidet noch der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen.

Für Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg ist der Kunstrasenplatz ein „wichtiges Projekt, eingebettet in die Dorfentwicklung“. Wie berichtet, wird Platz 4 des Sportvereins dem angrenzenden Baugebiet Alter Reiterhof zugeschlagen.

Mit dem Bau des Kunstrasenplatzes soll laut Nico Menebröcker noch in diesem Jahr begonnen werden. Spätestens am 15. November, erläuterte der Bauamtsmitarbeiter, „müssen die Fördermittel abgerufen werden“. Weshalb der Planungsauftrag jetzt rasch vergeben werden soll. Menbebröcker rechnet mit einer Bauzeit von rund einem halben Jahr, so dass, wenn alles glatt läuft, schon in rund einem Jahr der erste Anstoß erfolgen kann.

Das Kunstrasenplatz-Projekt war Ende vergangenen Jahres im Rat kontrovers diskutiert worden. Die Grünen und die UWG waren bereits dagegen gewesen, überhaupt einen Förderantrag zu stellen, waren im Rat hiermit aber in der Minderheit. Sie hatten eine umfassende Bewertung, vor allem unter ökologischen Gesichtspunkten, gefordert. Eine 120 Seiten lange Studie, die Bauamtsleiter Andreas Bennemann Ende vergangenen Jahres dem Bauausschuss vorgelegt hatte, kommt zu dem Schluss, dass Kunstrasenplätze wirtschaftlicher und – unter bestimmten Voraussetzungen – auch ökologischer sind.

In den Kommunen rund um Saerbeck sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Kunstrasenplätze entstanden: Greven und Ibbenbüren etwa haben jeweils drei, Emsdetten hat einen und auch in Tecklenburg wird auf Kunstrasen gekickt.

Für den SC Falke, der 2024 sein 100-jähriges Bestehen feiern will, stellt der Kunstrasenplatz nach sieben Jahren eine weitere wegweisende Investition dar. Damals war an der Lindenstraße für 1,1 Millionen der Falke-Treff errichtet worden.