Schrottsammlung der Kolpingsfamilie

Am Samstag findet wieder die Schrottsammelaktion im Dorf statt.

Die Kolpingsfamilie erinnert an die Schrottsammlung am Samstag (22. Oktober) von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz von ak tronic, Am Steinkreuz 65. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden helfen dort beim Ausladen und sortieren die Metallsorten gleich vor, um einen möglichst hohen Erlös für die Kolping-Kasse zu erzielen.

Sie freuen sich, wenn trotz gelockerter Coronaregeln noch ein Mundschutz getragen wird. Für das Abholen bittet die Kolpingsfamilie aus gleichem Grund darum, den Schrott an der Straße bereitzustellen.

Wer den Abholservice in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Wienhold Wernsmann unter

0151/ 21 56 87 94 oder im Festnetz unter

80 24 melden. Das ist auch am Samstagmorgen noch möglich.

Die Arbeit vor Ort erleichtert, wer schon mal bei Fahrrädern Mäntel und Schläuche entfernt. Die Kolpingsfamilie weist darauf hin, dass Kühlgeräte wegen der Kühlflüssigkeit auf dem Wertstoffhof im Bioenergiepark entsorgt werden müssen.