Rund ein Zehntel ihrer Schülerinnen und Schüler hat die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule vor den Osterferien für besondere Leistungen im laufenden Schuljahr ausgezeichnet.

Bei der kleinen Feierstunde im großen Forum überreichte Schulleiter Maarten Willenbrink an knapp 90 Schülerinnen und Schüler Urkunden, Zertifikate und Eisgutscheine. Die Spannbreite, in der sich die jungen Menschen einzeln oder in Gruppen engagiert hatten und auch weiter engagieren, ist beachtlich.

Die Beete pflegen und Müll picken gehört zu den Aufgaben der Schulgarten-AG, geleitet von der Schulsozialarbeit. Die Mitglieder der Schülervertretung (SV) würdigte Maarten Willenbrink mit der Feststellung, dass sie „vieles bewegt“ hätten, manches auch unbemerkt im Hintergrund. Ziemlich offensichtlich war das Engagement der SV-Mitglieder zuletzt bei ihrer schulweiten Blutspendeaktion.

Fachlich über das normale Maß hinaus gingen die Absolventen der Sprachprüfungen. Relativ neu ist die Möglichkeit, an der MKG ein Zertifikat in Niederländisch zu erwerben. Zwei Schülerinnen bekamen dafür jetzt ihre Urkunden. Bereits seit Langem gibt es die – wie bei Niederländisch - externen und weltweit anerkannten Prüfungen in Französisch (Delf) und Englisch (Cambridge-Zertifikat). Die Sprachlehrerinnen berichteten von einer großen Zahl von Teilnehmer und sehr guten Ergebnissen, obwohl die Vorbereitung teilweise in die Zeit von Online- oder Wechselunterricht fiel. „Seid stolz auf euch, wir sind es auf jeden Fall“, sagte Englischlehrerin Linda Huethorst.

Für herausragende fachliche Leistungen wurde ein Schülerteam ausgezeichnet, das beim Bundeswettbewerb Informatik erfolgreich war, ebenso ein Schüler in der Spitzenförderung Mathematik.

Frisch in den Sattel gehoben ist an der MKG die AG Reiten, bei der die Lehrerin Nele Abel die Zügel in der Hand hält. Nach der Talentförderung startete in diesem Schuljahr das Breitenangebot für Reitanfänger. Das Scharnier zwischen diesen beiden Bereichen bilden Schülerinnen und Schüler, die sich als Trainerassistenten haben ausbilden lassen. „Wir können dadurch viel mehr Kindern das Reiten ermöglichen“, erklärte Nele Abel. Auch dieses Engagement für die Schule und Mitschüler in der Freizeit war eine Auszeichnung wert.

Ausgezeichnete besondere Leistungen gab es außerdem im Bereich Ordnung und Aufräumen in Klassenräumen und beim Ausbuchstabieren des MKG-Leitgedankens „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Die Anerkennungen an die Schülerinnen und Schüler ergänzte MKG-Leiter Maarten Willenbrink um den „Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die mit dafür sorgen, dass außerhalb des Unterrichts an der MKG viel geleistet wird – fachlich und sozial“.