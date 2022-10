Sie alle haben die „Raute im Herzen“

15 Jahre gibt es schon den Gladbach-Fanclub in Saerbeck. So etwas muss natürlich gebührend gefeiert werden.

Mit der „Raute im Herzen“ hat der Gladbach-Fanclub Saerbeck 07 am Freitag sein 15-jähriges Bestehen gefeiert. Ein Gutteil der 168 Mitglieder kam zu Essen, Tombola und Party in der Festhalle Hövel unter der Vereinsfahne zusammen.

Und natürlich, um Erinnerungen auszutauschen. Da war Josef Evels ganz vorne dabei, zusammen mit Markus Schäpermeier einer der Mitbegründer des Fanclubs. „Lass uns zusammen was machen“, so ging es los bei einem zufälligen Treffen der Beiden in einer Kneipe, erzählte Josef Evels am Freitag.

Gerade hatte Borussia Mönchengladbach, damals zweite Liga, gegen Aachen gespielt. Und es war eilig. Denn Berichte, dass ein Bayern-Fanclub kurz vor der Gründung stand, machten vor 15 Jahren die Runde. Die Gladbacher wollten Erste sein.

Erfolgreich waren sie auf jeden Fall. Man fuhr zusammen zu Spielen, nach Berichten in der Tageszeitung kamen immer mehr Menschen mit „der Raute im Herzen“ aus Saerbeck und Umgebung dazu.

Bei den Bustouren etablierte sich die Schnitzel-Pause. Sommerfest, Winterwanderung, Generalversammlung füllten den Terminkalender.

„Wir sind ein Club von Fans für Fans, ein Familien-Fanclub mit Omas, Opas und Enkelkindern“, sagt Gründungsmitglied Josef Evels. Und mit ein bisschen Stolz: „Auch wohl der einzige Fanclub vor Ort, der den Bus vollmacht“.

Oder am Samstag den Saal in der Festhalle Hövel. Mit Gleichgesinnten feiern – ein Gefühl vielleicht wie im Oktober 2021 beim 5:0 der Gladbacher gegen Bayern München im DFB-Pokal – einer von „vielen einmaligen Momenten“ aus 15 Jahren, an die sich Josef Evels und seine Clubkollegen am Freitag erinnerten.