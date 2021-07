Sport-Streifen geht bald online

Biken an sich ist für die Kids schon eine tolle Sache. Aber im Ferienprogramm lernten sie jetzt auch, dabei spannende Videos zu drehen. Demnächst zu sehen im Netz.

Mountainbike-Action-Film an der Bürgerscheune

Eigentlich haben Christian Gaupel und Viola Radoch an diesem Vormittag nicht viel zu tun, die Kids machen schon alles selbst: Auf die Mountainbikes, über die Erdhügel und die Kamera läuft: „Das läuft schon fast von ganz alleine“, lobt Gaupel, der von der Filmwerkstatt nach Saerbeck gekommen war, um an zwei Tagen den Jungen und Mädchen Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit der Videokamera an die Hand zu geben.