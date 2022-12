Springen, stampfen, schwingen

Übungsleiterin Marion Krüger sagt die Schritte im Stakkato an: Grapevine, Toe Switch, Rocking Chair. Die Frauen mit ihren Fußspitzen mal nach vorne, mal zur Seite. Sie stampfen, schaukeln und springen. Zwischendurch ein Kick und angedeuteter Hüftschwung. So geht Line Dance in Saerbeck.

Es sieht leicht aus (ist es aber nicht). Ein lässiger Schritt nach rechts, ein Kreuzen der Füße und dann ein Schaukelschritt. Fast synchron schwingen die Frauen einmal hin und her. Die Hände salopp in den Hosentaschen, gekleidet in karierter Westernbluse oder Jeanskleid, mit dem sie wohl auch vor 200 Jahren in einem amerikanischen Saloon nicht weiter aufgefallen wären.