Umleitungen wegen Vollsperrung

Der Bürgerbus-Verein teilt mit, dass aufgrund einer Baumaßnahme in Emsdetten der Knotenpunkt Blumenstraße/Südring/Im Holtkamp/Gustav-Wayss-Straße vom 15. bis zum 18. September voll gesperrt wird.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen im Bürgerbusbetrieb:

BB1: Die Umleitungsstrecke in Richtung Bahnhof Emsdetten ab Haltestelle Märkischer Weg geht wie bisher während der Baumaßnahme Blumenstraße über den Märkischen Weg, Grevener Damm und Lönsstraße bis zur Blumenstraße, in Richtung Saerbeck wird in umgekehrter Reihenfolge gefahren. Die Ersatzhaltestelle an der Lönsstraße bleibt bestehen.

BB2: Da der BB2 den Kreuzungsbereich nicht befahren kann, sind diverse Änderungen vorgesehen.

Da eine größere Umleitungsstrecke gefahren werden muss, werden die wenig genutzten Haltestellen Biekmeresch, Hermann-Ehlers-Weg und Querstraße in diesem Zeitraum nicht angefahren.

Die Haltestellen Kindergarten, Kiesstraße, Stadion, Göcking und Märkischer Weg werden durch den Wegfall der Haltestellen Biekmeresch und Hermann-Ehlers-Weg rund fünf Minuten früher angefahren.

Die Haltestelle Märkischer Weg wird weiterhin auf der normalen Strecke angefahren.

Die Haltestelle Stichweg Südring wird im gesamten Zeitraum nicht angefahren. Der Verein bittet darum, auf die Haltestelle Märkischer Weg auszuweichen.

Bei der mittleren Tour (10.30 und 15.30 Uhr ab Bahnhof) wird wie gewohnt in umgekehrter Reihenfolge gefahren. Die Haltestellen Märkischer Weg, Göcking, Stadion, und Kiesstraße werden rund fünf Minuten später angefahren.

Alle nicht aufgeführten Haltestellen werden zu den gewohnten Zeiten angefahren, wobei aber Verspätungen nicht ausgeschlossen werden können.

An allen betroffenen Haltestellen werden Informationen zu den Änderungen in den Fahrplaninformationstafeln angebracht werden.