Unappetitliche Hinterlassenschaften

An diesem frühen Dienstagnachmittag ist das Pättken zwischen Mühlenkamp und Weberstraße praktisch hundekotfrei. Das allein wäre keine Nachricht wert. Wenn da nicht die Anrufe wären, die Lea Cordes vom Ordnungsamt der Gemeinde zuletzt immer häufiger angenommen hat. Am anderen Ende der Leitung: verärgerte Hundebesitzer, die beim Gassigehen mit ihren haarigen Lieblingen immer wieder an den Hinterlassenschaften anderer Vierbeiner vorbeikommen. Während sie selbst ordnungsgemäß einen Kotbeutel aus der Tasche ziehen, wenn ihr Bello mal wieder musste, gehen andere offenbar ohne mit der Wimper zu zucken weiter. Das, stellt Cordes fest, „ist respektlos“.

Und das sollte endlich aufhören, findet sie. Nicht nur, dass Passanten in die unappetitlichen Haufen treten oder Kinder reingreifen könnten. Auch für den Bauhof sind sie ein Dauer-Ärgernis, wie dessen Leiter Christoph Reckert bereits im vergangenen Jahr deutlich machte. Immer wieder kommt es vor, dass seine Mitarbeiter bei der Beetpflege in Kot greifen. Dass sich dieser an den Reifen der Aufsitzrasenmäher festsetzt. Dass er durch die Luft geschleudert wird, wenn er von einer Motorsense getroffen wird und dabei Arbeiter „eine Ladung abbekommen“. Ganz zu schweigen von dem Gestank, den beschmierte Arbeitsgeräte im Lagerraum verursachen. Sogar auf Kinderspielplätzen liegen immer wieder Haufen.

Eigentlich, erläutert Ordnungsamtsmitarbeiterin Cordes, stellt das Liegenlassen der Haufen eine Ordnungswidrigkeit dar, die im äußersten Fall mit einem Verwarngeld geahndet werden könnte. Allein: Den sorglosen Übeltätern ist nicht beizukommen. Der Außendienstmitarbeiter jedenfalls, der – unregelmäßig – im Auftrag der Verwaltung seine Runden dreht, habe bislang noch kein Herrchen oder Frauchen auf frischer Tat ertappt, berichtet Cordes weiter.

Dem Ordnungsamt bleibt deshalb nichts anderes übrig, als auf Einsicht zu setzen und erneut auf die 20 Tütenspender hinzuweisen, die schon vor vielen, vielen Jahren in der Gemeinde aufgestellt wurden. Auch in der Nähe des besagten Pättkens in der Siedlung Bevergerner Damm befinden sich zwei Exemplare: an der Holunderbusch-Straße und an der Ecke Bevergerner Damm/Weberstraße.

Und wenn Lea Cordes gerade dabei ist, sich über Hundekot am Straßenrand zu echauffieren, bringt sie auch gleich noch die innerorts geltende Anleinpflicht zur Sprache. Zuwiderhandlungen stellt das Ordnungsamt in aller Regelmäßigkeit fest, sagt sie. Zum Beweis schickt der Außendienstmitarbeiter – zusammen mit den Personalien – ein Foto von dem Hund, das dann der jeweiligen Akte beigefügt wird. Beim ersten Mal spricht er noch eine mündliche Verwarnung aus. Renitente Besitzer, die ihren Hund weiterhin ohne Leine durchs Dorf führen, werden jedoch zu einem Verwarngeld verdonnert.