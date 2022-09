Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall auf der Grevener Straße sind in der Nacht zu Samstag vier Menschen verletzt worden. Die beiden Autos stießen frontal zusammen.

Bei einem Unfall in Saerbeck wurden vier Menschen leicht verletzt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Saerbeck zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 1 Uhr geriet auf der Grevener Straße ein Auto aufgrund der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr.

Die beiden 25-jährigen Insassen kamen aus Richtung Westladbergen und stießen frontal mit einem Pkw zusammen, in dem sich ein 58-Jähriger mit seiner 56-jährigen Beifahrerin befand.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurden alle vier Personen leichtverletzt und mit einem Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gefahren. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar. Die Grevener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.