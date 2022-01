Unfallflucht vor Corona-Teststation: Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz an der Ferrières-Straße wurde am Mittwoch ein Audi beschädigt. Der Verursacher soll sich vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Parkplatz an der Ferrières-Straße in Saerbeck

Die Polizei sucht Zeugen in einem Fall von Unfallflucht, der sich am Mittwoch in Saerbeck ereignete.

Die Polizei sucht Zeugen in einem Fall von Unfallflucht. Wie die Beamten jetzt mitteilten, wurde am Mittwoch (19. Januar) gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz der Corona-Teststation an der Ferrières-Straße ein Audi beschädigt, der dort abgestellt worden war. Der Verursacher soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. An dem Audi sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter ' 05971/ 9384215 bei der Polizei zu melden.