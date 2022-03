Unscheinbares und Übersehenes

Die Zeiten verändern sich: seit der Euro-Umstellung, dem 11. September, der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine gefühlt merklich schneller. Künstler wie Peer Christian Stuwe aus Saerbeck haben ein feines Gespür für gesellschaftliche, politische und kulturelle Veränderungen – häufig, bevor sie von Forschern und vom Zeitgeist wahrgenommen werden. Grund genug für einen Ausstellungsbesuch mit mehr als 100 Werken von Stuwe: ab 10. April im und am Kloster Bentlage. Wir haben Stuwe vorab zuhause besucht.

Nicht nur der

Krieg in der Ukraine verdeutlicht Peer Christian Stuwe, dass Europa offenbar nach 1945 nie richtig im Frieden gelebt hat. „Wir leben eigentlich in einer Zwischenkriegszeit““, sagt er und erinnert an den Philosophen Martin Buber, der von der „Pause zwischen zwei Krieges“ spricht.

Die Hornisse steht für Lenin, die tote Rate für Stalin und der Frosch für Mao Tse-tung: Skulptur aus der Reihe „Zwischenkrieg“ von Peer Christian Stuwe Foto: Peter Sauer

„Zwischenkrieg“ – so betitelt Stuwe seine dynamische Installation aus Eisen und Bronzeskulpturen, Holz und Fundstücken). Sie ist ein wichtiger Teil seiner vielschichtigen und werkreichen Doppelausstellung „Zeitenwende“, die das Kloster Bentlage in Rheine und die Galerie Münsterland in Emsdetten vom 10. April bis zum 19. Juni zeigen – zum 70. Geburtstag des Saerbecker Künstlers.

Ukraine-Krieg bewegt Stuwe

Peer Christian Stuwe ist ein Künstler durch und durch. Noch in der Nacht vor dem Besuch in seinem Atelier entstand aus drei rostigen Funden und ein paar Federn die Skulptur „Die ungleichen Brüder“. „Normalerweise reagiere ich nicht so unmittelbar auf Ereignisse, wie jetzt den Krieg in der Ukraine, weil es mir als Künstler zu nah ist“, sagt er. Aber dieses Mal sollte es nun einfach sein.

Peer Christian Stuwe setzt auch auf Farben (Ausschnitt) Foto: Peter Sauer

An die verstecke politische Symbolik von Georg Orwells „Animal Farm“ erinnern seine schwarzhumorigen Skulpturen aus drei Käseglocken, unter denen sich jeweils ein anderes totes Tier befindet und ein Zitat in der Landessprache des dort symbolisierten politischen Herrschers. „Die Hornisse steht für Lenin, die tote Ratte für Stalin und der tote Frosch für Mao Tse-tung.“

„Die ungleichen Brüder“ entstand in jener Nacht, bevor der Autor dieses Berichtes den Künstler Peer Christian Stuwe besuchte. Foto: Peter Sauer

Dass Peer Christian Stuwe für seine Kunstwerke nur Materialien benutzt, die landläufig als Abfallprodukte bezeichnet werden, die er zum Beispiel in Recyclingbetrieben, am Straßenrand, auf Schrottplätzen oder unterwegs als Strandgut unserer Überflussgesellschaft findet oder die ihm zugetragen werden, ist ein wichtiges Kennzeichen seiner Kunst. Er entlockt ihnen einen neuen Zauber, die „Ästhetik des Profanen“.

Andere Stärken sind sein feines Gespür für gesellschaftliche Veränderungen im kleinen wie im großen, seine unbändige Kreativität und die Fähigkeit, Kunstwerke zum Reden zu bringen beziehungsweise in den assoziativen Dialog mit ihren Betrachtern. Im Kloster Bentlage treten Malerei, Bildhauerei und Grafik gleichwertig miteinander ins Gespräch – als kritische, nachdenkliche wie auch humorvoll-ironische Gradmesser unser Lebenswelten.

In Anspielung an die „Drippings“ von Jackson Pollock

Im Dormitorium des Klosters werden Stuwes „Rippings“ der vergangenen fünf Jahre gezeigt. Der 70-Jährige bringt Linien, Formen und Zeichen in das Material ein, das zuvor andere entsorgt haben, betont vorhandene Spuren, Knicke, Risse oder Prägestempel der Kartonagen und komponiert das ganze mit feinem Farbeinsatz seiner Farbwalze zu reliefartigen ästhetischen Wandbildern.

„Goldener Schnitt“ im Außenbereich von Kloster Bentlage ergänzt CARNAC-Mappe

Im Kreuzgang Nord hängen zehn Radierungen von Peer Christian Stuwe und Jupp Ernst zu ihrer Installation CARNAC, einer 200 Meter langen Linie aus Stahlelementen auf dem Megalithfeld von Kerlescan in der Bretagne. „Wir waren die einzigen Künstler, die dort ausstellen konnten“, sagt Stuwe nicht ohne Stolz.

Spannend ist bei den Ausstellungen in Kloster Bentlage auch immer der idyllische Außenbereich. Der wird von Peer Christian Stuwe unter anderem von vier großen Eisenskulpturen bespielt, hergestellt aus Abfallprodukten der metallverarbeitenden Industrie.

Vier Helme aus der Ausstellung „Zeitenwende“ Foto: Peter Sauer

Bis zuletzt tüftelt Stuwe an seiner Werkschau „Zeitenwende“ in seinem Atelier und auf seinen beiden Galerie-und Werkwiesen unweit des FMO unten hohen Bäumen im inspirierenden Unterholz.

„Zeitenwende“, Peer Christian Stuwe, 10.April bis 19.Juni, Kloster Bentlage Rheine, Bentlager Weg 130, Vernissage: 10. April (Sonntag) um 15 Uhr.

Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 14-18 Uhr, Sonntag/Feiertage: 10-18 Uhr.