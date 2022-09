Unternehmen bewerben sich

Saerbeck

Ganz nah heran an das Berufsleben kamen jetzt die achten Klassen der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule – und die Firmen an die Schülerinnen und Schüler. Bei der Mint-Rallye hatten sie die Gelegenheit, 13 Unternehmen und Einrichtungen zusammen mit den Jobs, die sie bieten, kennenzulernen. Hinter der Jobbörse steht das zdi-Zentrum, das früh an Schulen für naturwissenschaftliche Berufe begeistern will.

Von und