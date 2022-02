Viele Aufträge, zu wenige Leute

Gründer und Chef Marco Lindenschmidt hat seine Firma auf Expansionskurs gelenkt. Eine neue große Halle ist in Bau. Damit er die wenigen Mitarbeiter, die er bislang beschäftigt, bei der Stange halten und hoffentlich neue hinzugewinnen kann, will er diverse Anreize schaffen – vom Grillplatz bis zum Angebot, in Teilzeit zu arbeiten. „Ich möchte eine moderne Zimmerei anbieten“, sagt der 39-Jährige, der den Betrieb vor rund vier Jahren in einem gemieteten Gebäude in Greven-Reckenfeld gründete, dann einen weiteren Standort im Saerbecker Ortskern aufbaute und sich nun in Welps Esch niederlässt.

