Von Backkurs bis Bilderbuchkino

Fröhliche Runde im Klöncafé: Alle zwei Wochen am Montagmorgen bietet das Mehrgenerationenhaus ein Treffen an für alle, die Zeit und Lust auf etwas Geselligkeit haben. Das neue Angebot ist eine von vielen Ideen, die die Seniorenlotsen in den vergangenen Jahren initiiert haben. Seit dem Start vor gut zwei Monaten wird es gut angenommen.

Foto: Harald Westbeld