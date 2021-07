Warum auf Gerlings Hof Bunte Bentheimer Schweine gezüchtet und vermarktet werden

Stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Nutztiere: Bentheimer Schweine. Auf dem Hof Gerling in Middendorf wird die Rasse gezüchtet. Auf einer 6000 Quadratmeter großen Fläche können die Tiere buddeln, wühlen und sich suhlen.

Man sieht, dass sie sich sauwohl fühlen auf ihrer Schweinewiese, die nur nur hier und da noch nach Wiese aussieht. Aber Schweine müssen nun mal buddeln, wühlen, suhlen und dürfen ihre Weide auf Gerlings Hof in eine Mondlandschaft umgraben, ein tierisches Vergnügen, das den meisten ihrer Artgenossen zeit ihres meist kurz bemessenen Lebens verwehrt bleibt.

Zu diesen besonderen Lebensumständen passt natürlich auch die besondere Rasse der Gerlingschen Bunten Bentheimer. Die sich hier in Saerbeck zwar das ganze Jahr über auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern ausleben dürfen, aber eben auch auf der Roten Liste der gefährdeten Nutztiere stehen und vom Aussterben bedroht sind; nicht einmal mehr 800 Tiere wurden bei der jüngsten Zählung erfasst.

Auch das ist ein Beweggrund für Torsten Gerling, seine Frau Lea sowie deren Freunde Julia und Jannik Kockmann, sich der Swatbunten anzunehmen.

Abkehr von der konventionellen Viehhaltung

Vor zwei Jahren übernahm der studierte Landwirt Torsten Gerling den elterlichen Hof in Middendorf und wollte von Beginn an weg von der konventionellen Viehhaltung. „Aber erst mal“, und das gilt auch heute noch, „als Projekt“, sagt Torsten Gerling. „Wir wollten diese alten Rassen, mussten dann aber austesten, ob die sich auch vermarkten lassen.“

Das versuchten sie anfangs neben den Bentheimern auch mit Rotbunten Husumern (den legendären Dänischen Protestschweinen, die eine eigene Geschichte wert wären), aber die erwiesen sich als nicht so robust wie die Bentheimer, von denen sich derzeit gut 40 Tiere auf der Freilandwiese tummeln oder im Offenstall auf Stroh lümmeln.

Natürlich kostet dieses artgerechte, auf Schweinekomfort gerichtete Halten und Züchten der Bentheimer erheblich mehr als konventionelle Viehwirtschaft; alleine die Wiese muss dreifach umzäunt werden. Außerdem verfüttern die Gerlings und ihre Freunde hauptsächlich selbst erzeugtes und gentechnikfreies Futter. Und sie achten schlussendlich auf stressfreie Schlachtung mit kurzen Transportwegen.

„Rein arbeitstechnisch gesehen“, sagt Torsten Gerling, „ist das uneffizient. Zwar bleibt am Ende ein kleiner Gewinn über, aber wir betreiben die Freilandhaltung ja im Nebenerwerb und müssen zum Glück alleine davon nicht leben.“ Damit aber wenigstens etwas an Gewinn bleibt, vermarkten sie das Fleisch im Direktvertrieb, paketweise oder als Leasingschwein. (Aber das kann, wer will auf der Homepage www.bauernhof-gerling.de selber nachlesen.)

"Coole Tiere"

Die Geschichte des Bentheimer Schweins geht zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die heutigen niedersächsischen Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland und Cloppenburg sowie unser münsterländisches Wettringen werden dabei als Ursprungsorte angesehen. Damals waren die Swatbunten bei den Bäuerinnen deshalb sehr beliebt, weil sich die gefleckten Ferkel auf den Märkten gut absetzen ließen. Das Bentheimer Schwein ist auch deshalb eine wichtige Schweinerasse, weil die Tiere nicht überzüchtet wurden und damit eine weitaus bessere Fleischqualität aufweisen als hochgezüchtete Schweine.

„Das sind wirklich coole Tiere“, sagt Torsten Gerling, bei einem Rundgang über den Hof, „und sie lieben dieses natürliche Umfeld. Aber mir ist natürlich auch klar, dass so eine Haltung im großen Stil nicht möglich ist. Auch deshalb nennen wir es ja ein Projekt.“

Und er freut sich mit seinen Mitstreitern über Besucher, die immer mal wieder an seiner Haustür klingeln und interessiert nachfragen, was es denn mit den Schweinen auf sich hat, denen man ansieht, dass sie sich sauwohl fühlen auf ihrer Schweinewiese.