Weg frei für Mountainbiker-Spaß

Noch eine Brachfläche: Hinter dem Seniorenzentrum am See soll der Pumptrack errichtet werden.

Eine asphaltierte Fahrbahnfläche aus Wellen und Kurven. Allein durch Gewichtsverlagerungen wird sie befahren. Auf vielfältige Weise. Mit dem Mountainbike, BMX-Rad, Inlineskates, Scootern, Skateboards, Rollschuhen oder Rollstühlen. Auf rund 200 Metern Länge auf einer Grundfläche von rund 1450 Quadratmetern. Die Rede ist vom Pumptrack in Saerbeck, den die Politik jetzt endlich maßgeblich auf den Weg bringt.

Senioren und Freizeitsportler

Der Rat der Gemeinde beschloss am Donnerstag mit 19 Ja-Stimmen einen Pumptrack auf der Fläche hinter dem Seniorenzentrum am See zu errichten und beauftragt die Verwaltung das Bauleitplanverfahren vorzubereiten. Die UWG ist für den Pumptrack an sich, stimmte aber mit drei Stimmen gegen den Standort hinter dem Seniorenzentrum.

Einstimmig fiel dagegen im Rat der Finanzierungsbeschluss. Demnach wird die Verwaltung beauftragt, die für den Bau des Pumptracks erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 300 000 Euro im Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagen.

Seit 2009 auf der Agenda

Zum Hintergrund: Bereits seit 2009 liegt dem Rat der Antrag einer Gruppe engagierter Jugendlicher vor. Ihr Ziel: in Saerbeck Mountainbike fahren. In Ermangelung von Bergen und Hügeln geht das in der Klimakommune am Besten auf einer sogenannten Pumptrack-Anlage. Es dauerte elf Jahre bis wieder Leben in den Antrag kam. Aufgrund der Veröffentlichung neuer Förderrichtlinien beim Sportstättenbau wurde die gewünschte Errichtung eines Pumptrack 2020 erneut politisch diskutiert. Auf Antrag der CDU-Fraktion beschloss der Rat im Haushalt 2021 Planungskosten in Höhe von 5000 Euro für einen Pumptrack bereitzustellen. Die RadQuartier Gmbh übernahm die Planung.

Fertigstellung für Sommer 2023 angepeilt

Im August 2021 hat die Verwaltung einen Workshop mit Jugendlichen gemacht, um deren Vorstellungen und Wünsche in den Planungsprozess miteinfliessen zu lassen. Ein erster Entwurf wurde im Oktober von RadQuatier vorgestellt. Er übersteigt allerdings den angedachten Kostenrahmen, so dass die Planung entsprechend noch zu überarbeiten ist. Sie wird in einem spätern Sitzungsdurchgang der Politik vorgestellt.

Der Pumptrack soll auch Teil der LEADER-Region „Steinfurter Land“ werden. Die Gemeinde Saerbeck führt das Projekt in Eigenregie durch. Für eine spätere Verstetigung soll mit dem Jugendzentrum und den Schulen kooperiert werden.

Das Bauleitplanverfahren wird sich von Anfang 2022 bis Frühjahr 2023 erstrecken, sodass aus jetziger Sicht mit einer Fertigstellung des Pumptracks im Spätsommer 2023 gerechnet wird.