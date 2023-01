Wie der Bürgermeister Mitglied einer französischen Bruderschaft wurde

Möglichst in einem Zug, so verlangt es das Ritual, sollte Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg bei der Aufnahme in die Weinbruderschaft Saint Vincent im Ferrières ein überdimensionales Glas Wein leeren.

Der Wein floss in rauen Mengen, das Essen war reichlich und die Reden erheiterend: Im Rahmen einer traditionellen Zeremonie, die, begleitet von Salutschüssen, über drei Tage ging, ist Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg als Ehrenmitglied in die Weinbruderschaft Saint Vincent der französischen Partnergemeinde Ferrières-en-Gâtinais aufgenommen worden. Auf dem Höhepunkt der Feierlichkeiten legte die Präsidentin der Bruderschaft einen Holzstab auf Kopf und Schultern des Saerbecker Verwaltungschefs und erhob ihn so in den Stand der Bruderschaft. So erzählt es Lehberg nach seiner Rückkehr.