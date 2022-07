Weniger Eis, weniger neue Häuser

Die Kinder wogen ab, argumentierten und versuchten, wie in demokratischen Entscheidungsprozessen üblich, zu überzeugen.

Wie Ferienspaß-Kinder in einer gespielten Ratssitzung Finanzierungsprobleme lösen

Im Saal des Bürgerhauses, an den Tischen, an denen für gewöhnlich bei Sitzungen die Ratsmitglieder von CDU, SPD, UWG und Grünen Platz nehmen, saßen am Donnerstagvormittag Ferienspaß-Kinder. Unter dem Motto „Wir bestimmen mit“ spielten sie zusammen mit Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg eine Gemeinderatssitzung nach.