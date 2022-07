Wenn Pachtverträge kollidieren

In dem Konflikt um den Standort des Aqua-Parks auf dem Saerbecker Badesee haben die Gemeinde und der Angelsportverein Emsdetten offenbar einen Kompromiss gefunden. „Mit der Lösung sind wir grundsätzlich einverstanden“, sagt der Vereinsvorsitzende Daniel Bitter auf Nachfrage. Er hoffe nur, dass der schwimmende Parcours nicht „scheibchenweise“ vergrößert oder noch weiter in den Bereich verlagert werde, in dem die Mitglieder des Vereins ihre Angeln auswerfen. Dem Kompromiss war eine Reihe von Gesprächen zwischen Vertretern der Verwaltung und des Vereins vorausgegangen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper