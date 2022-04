Wertvoll für die Stadtgeschichte

Friedrich Bock wohnt in Westladbergen und setzte sich in Münster für einen Park auf dem Gelände der Uni ein. Alle Unterlagen dazu hat er jetzt dem Stadtarchiv Münster vermacht. Anja Gussek vom Stadtarchiv klingelte an Friedrich Bocks Haustür in Westladbergen

Wer seine Sachen gut verwahren will, der hat zwei äußerst sichere Möglichkeiten: Weil die erste, ein Bankschließfach, für Friedrich Bock nicht infrage kam, hat er das Stadtarchiv in Münster angerufen und gefragt, ob man sich womöglich für seinen Vorlass interessiere (so heißt bei Archivaren der Nachlass, bevor er nachgelassen worden ist). Und nachdem er kurz erklärte, um was es sich dabei handelt, dauerte es nicht lange und Anja Gussek, die stellvertretende Leiterin des Stadtarchivs, klingelte an Friedrich Bocks Haustür in Westladbergen.