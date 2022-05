Wohnraum wird weiter benötigt

In Saerbeck sind aktuell 57 Flüchtlinge aus dem Kriegsland Ukraine untergebracht, teilweise auch in neu angemieteten Einfamilienhäusern (kl. Foto). Einige der Kinder besuchen die Saerbecker Schulen. Auch ein Deutsch-Kurs hat begonnen.

Die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen sind und in Saerbeck Zuflucht gefunden haben, ist in den vergangenen Wochen stetig gestiegen. Aktuell leben in der Gemeinde 57 Flüchtlinge, davon 35 Erwachsene und 22 Kinder. Das berichtete Ordnungsamtsleiter Jürgen Hölscher am Dienstagabend in der Sitzung des Sozialausschusses des Gemeinderates. Die Unterbringung hat demnach bislang gut funktioniert. Gleichwohl sei die Gemeinde aber weiterhin darauf angewiesen, dass ihr Häuser und Wohnungen zur Anmietung angeboten werden.