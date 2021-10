Zeit für etwas anderes

Die Projektwoche für die fast 1000 Schülerinnen und Schüler bietet Zeit, Bewährtes wiederaufzunehmen, Verpasstes nachzuholen, Neues auszuprobieren und auch Erkenntnisse aus den Pandemie-Monaten in die Praxis zu bringen.

Projektwoche an der MKG: Soziales, Berufsorientierung, Fahrten

Gar nicht normal und doch schon wieder fast so wie vor Corona läuft die Woche vor den Herbstferien an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG). Die Projektwoche für die fast 1000 Schülerinnen und Schüler bietet Zeit, Bewährtes wiederaufzunehmen, Verpasstes nachzuholen, Neues auszuprobieren und auch Erkenntnisse aus den Pandemie-Monaten in die Praxis zu bringen.