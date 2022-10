Zeltgaudi bringt neuen Saerbeck-Song

Heinz Gröning, der „unglaubliche Heinz“, zog am Sonntag, dem Familientag des Zeltgaudis, die Besucher in seinen Bann. Besonders punktet er mit seinem Saerbeck-Song.

Familiennachmittag mit Spaß an der Freud

Der „unglaubliche Heinz“ zieht die Besucher in seinen Bann und sorgt einen launigen Abschluss der Saerbecker Zelt-Gaudi 2022

Wie kann aus einer zünftigen Zeltgaudi ein fröhlicher Familientag werden? Die 500 kleinen und großen Besucher, die am vergangenen Sonntag das Festzelt an der Raiffeisenstraße ansteuerten, wissen die Antwort: Kaffee und Kuchen, Bier und Blasmusik sowie Clownerie und Comedy sind zündende Zutaten für kurzweilige Stunden in gemütlicher Atmosphäre.