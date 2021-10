Zum Abtanken fährt die Pfeife aus

Saerbeck

Auf den Maisfeldern wird in diesen Tagen die letzte Ernte eingefahren. In einer der Mähdrescher-Kabinen sitzt Christian Hövel. Der Saerbecker hat jahrzehntelange Erfahrung, routiniert hantiert er mit der Hightech an Bord. Manchmal schaltet er die Automatikfunktion ein. Abschalten kann er dann aber nicht. Die Ernte funktioniert nur in Teamarbeit. Mit seinen Kollegen, die den Mais abfahren oder mahlen, ist er deshalb per Funk in ständigem Kontakt.

Von Katja Niemeyer