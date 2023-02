Zwei Kriege, zwei Fluchten

Sie heißt Lesia Zagorodniuk aus Kiew. Er hieß Konrad Sahorn aus Saerbeck. Am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine erinnert ihre Geschichte an zwei Kriege und das Schicksal von Heimatvertriebenen über ein Jahrhundert. Und vom rettenden Band der Familie.

Lesia Zagorodniuk beim Gespräch in einem Grevener Café.

24. Februar 2022. Lesia Zagorodniuk, die in Kiew lebt, erinnert sich an die frühen Morgenstunden: „Um halb fünf bekam ich einen Anruf auf meinem Handy von einer Kollegin“. Sie wusste, das kann nichts Gutes bedeuten und hob ab: „Es geht los“, sagte die Stimme am anderen Ende.