20 Termine und eine Senf-Sauerei

An den tollen Tagen hat ein karnevalistisches Dreigestirn einen vollen Kalender und eine Unmenge zu tun. Termin reiht sich an Termin, Feier an Feier, und immer wird gerne alles gegeben. So halten es auch Prinz Frank III., Prinzessin Manu I. und Zerri Michael. Nicht weniger als 20 Positionen finden sich in deren Tagesplan für den Weiberfastnachts-Donnerstag. Wir haben das unermüdliche Trio auf einem Teil seiner Tour begleitet. Autotür-Reparatur inklusive.

Endlich. Alles wieder wie sonst. Okay, die klemmende elektrische Schiebetür am Prinzen-Mobil fiel jetzt schon ein bisschen aus dem Rahmen – zum Glück nur im übertragenen Sinne. Die war mit der Hilfe des allwissenden Superhirns Google aber schnell wieder repariert – ohne ein Komiteemitglied im Kreisverkehr zu verlieren. So konnte das Dreigestirn mit seinem weißbejackten Anhang mit nur wenigen Minuten Verspätung dem mega-eng getakteten Fahrplan hinterherbrausen. Denn das war in der Tat genau wie vor der zweijährigen Corona-Pause: Im Viertelstunden-Abstand brachten Prinz Frank III., Prinzessin Manu I. und Zerri Michael den hoheitlichen Frohsinn am Weiberfastnachtstag in die Borghorster Kindergärten. Und nicht nur dorthin. . .