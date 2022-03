40-Tonner mit Hilfsgütern geht in die Ukraine

Ehrenamtliches Engagement, damit kennen sich Rainer Bernickel und Tochter Petra Kreyenschulte aus. Und auch die Ukraine kommt dem Tochter-Vater-Gespann bei ihren Hilfsaktionen entlang der Autobahnen immer wieder unter. Es war also klar, dass die Polizistin aus Steinfurt und ihr pensionierter Papa mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Füße nicht ruhig halten konnten

Ehrenamtliches Engagement, damit kennen sich Rainer Bernickel und Tochter Petra Kreyenschulte aus. Und auch die Ukraine kommt dem Tochter-Vater-Gespann bei ihren Hilfsaktionen entlang der Autobahnen immer wieder unter. Es war also klar, dass die Polizistin aus Steinfurt und ihr pensionierter Papa mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Füße nicht ruhig halten konnten. „In den nächsten zwei oder drei Wochen soll von Steinfurt aus ein 40-Tonner mit Hilfsgütern über Bautzen und Polen in die Ukraine rollen“, beschreibt Rainer Bernickel, Polizeihauptkommissar im Ruhestand, das Ziel, das er mit zahlreichen Mitstreitern ins Auge gefasst hat.

Verbandsmaterial, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Hundefutter, Mineralwasser, Masken und Desinfektionsmittel – das ist die Spendenliste, die die Helfer in Absprache mit ihren Kontaktleuten in der Ukraine zusammengestellt haben. „Wir hoffen jetzt auf eine große Resonanz auf unseren Spendenaufruf“, sagt Petra Kreyenschulte. Das Transportmittel hat Vater Rainer schon organisiert. Einen MAN-Lastwagen, den die Niederlassung Chemnitz kostenlos zur Verfügung stellt. In Bautzen rührt Martin Hottinger als stellvertretender Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Bautzen derweil kräftig die Werbetrommel. Zusammen mit dem Verein „Kinder brauchen unsere Hilfe“.

Spender können sich per E-Mail unter Ukraine@aol.com oder telefonisch bei Petra Kreyenschulte unter Telefon 0152/14505612 von 8 bis 18 Uhr melden. Zum Abschluss die kurze Erklärung, warum Vater und Tochter sich mit Hilfsaktionen auskennen und Verbindungen zur Ukraine haben: Seit vielen Jahren klappern beide zu den Feiertagen - Weihnachten wie Ostern - die Rastplätze ab und überreichen den dort auf die Weiterfahrt wartenden Trucker kleine Präsente. In vielen Fahrerkabinen sitzen Ukrainer, die fern der Heimat den Lebensunterhalt für die Familie verdienen.