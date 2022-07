50 Haushalte machen bis jetzt mit

Elli, Piet und Leo sausen mit ihren Kettcars samt Anhänger durch Wilmsberg und verteilen Flyer für den ersten Wanderflohmarkt, der am 13. August in dem Wohnquartier stattfindet.

Elli, Piet und Leo sausen die Gantenstraße entlang – die zwei Jungs auf dem Kettcar, die einjährige Elli hat im Hänger Platz genommen und achtet darauf, dass kein Haushalt in Wilmsberg – zumindest an den Straßen, zu denen Piet und Leo sie befördern – unversorgt bleibt. An jedem Haus machen die drei Geschwister Station. Und jeder Briefkasten erhält einen Flyer, auf dem auf den ersten Wilmsberger Wanderflohmarkt am 13. August (Samstag) hingewiesen wird.