7. Auflage des Bagno Sound Garden findet am 18. Juni statt

Foto:

Jagdhorn-Bläsercorps der Kreisjägerschaft Steinfurt

Tree Mountain Stringband

SCS-Shantychor-Stormvogel-Steinfurt

Jubelholz

Music For Fun-Orchester

Schulorchester der Inselschule Borkum

Duo DorA

Patrick Mehlich

Gitarrenensemble der Musikschule

Mia

Madame Klang

MuFa Starter-Orchester

Füchtefisch

Niko

Krause & Hilder

Long Road Of Folk

Mondiales

Porta Patet

Just For You

Combo Complett

Boolavogue

The Prymates

Ton in Ton

Bass & Bässer

Männergesangverein (MGV) Borghorst

Deutsches Rotes Kreuz

Musikschule des Kulturforums Steinfurt

Good Vibes