Abschlussbericht doppelt so dick

Vertreterinnen und Vertreter des Vereins WieWollenWirLeben nahmen an der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz teil und erinnerten vor Beginn der Sitzung Politik und Verwaltung an ihre Verantwortung. Die Vereinsmitglieder forderten die sofortige Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts, das am Dienstagabend einstimmig beschlossen wurde.

Foto: Matthias Lehmkuhl