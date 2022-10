Stadtwerke: Mehrbelastung bei Erdgas fällt geringer aus

Gute Nachrichten rund um das Thema Energie sind selten in Zeiten wie diesen. Stadtwerke-Geschäftsführer Rolf Echelmeyer und Vertriebsleiter Tobias Wünnemann haben für ihre Erdgaskunden gleich zwei. Gute Nachricht Nummer eins: Durch die im letzten Augenblick gekippte Gasbeschaffungsumlage und die auf sieben Prozent reduzierte Umsatzsteuer wird die Belastung der Haushalte deutlich geringer ausfallen als befürchtet. Nachricht Nummer zwei: Die Haushalte müssen dafür nichts tun. Die Stadtwerke rechnen, teilen die tatsächlichen Erhöhungen, die unter anderem durch die Berechnung von Bilanzierungs- und Speicherumlage auf die Gaskunden zukommen, auf den üblichen Jahresabrechnungen mit.

Ein bisschen Wasser wird der örtliche Energieversorger allerdings in den Billig-Wein schütten müssen. Rolf Echelmeyer: „Wir werden mit dem Beginn des neuen Jahres die Erdgaspreise erhöhen müssen.“ Um wie viel Cent pro Kilowattstunde, können der Stadtwerke-Chef und sein Vertriebsleiter derzeit noch nicht sagen. „Zur angekündigten Beschaffungsumlage haben wir unsere Kunden alle per Brief informiert, das machen wir in diesem Falle nicht“, baut Tobias Wünnemann auf die Tageszeitung als Informationsmedium.

Die von 19 auf sieben Prozent geschrumpfte Umsatzsteuer gilt für die Stadtwerke-Kunden nicht nur für das letzte Quartal, sondern für das gesamte Jahr, betonen Wünnemann und Echelmeyer. Und mit dem Wegfall der Beschaffungsumlage, die netto 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen hätte, fällt die höchste der insgesamt drei Umlagen für die Kunden weg. Was bleibt, sind die Speicherumlage von 0,059 Cent sowie die Bilanzierungsumlage mit 0,57 Cent pro Kilowattstunde.

Rolf Echelmeyer hat gerechnet: Musste ein Durchschnittshaushalt (Jahresverbrauch von 25.000 Kilowattstunden) durch die drei Umlagen und den vollen Umsatzsteuersatz rund 1000 Euro mehr für dieses Jahr veranschlagen, bleiben davon jetzt noch etwa 150 Euro übrig. Der Stadtwerke-Geschäftsführer: „Wir geben alle Vorteile eins zu eins an die Kunden weiter.“

Von denen der örtliche Erdgaslieferant in der Krise übrigens deutlich mehr hinzugewonnen hat als üblich. Der Grund ist einfach. Die Stadtwerke können nach wie vor mit attraktiven Preisen aufwarten. „Unsere Einkaufspolitik macht sich bezahlt“, betont Rolf Echelmeyer. Und die sieht so aus, dass der Anbieter relativ früh am Markt gekauft hat. Zu Zeiten, als sich die Preise noch auf einem normalen Level bewegten. So waren die Stadtwerke in der komfortablen Situation, in den letzten Monaten, als die Beschaffungspreise durch die Decke gingen, keine Order herausschicken mussten. Das Mehr an neuen Kunden hat allerdings den Effekt, dass die Stadtwerke jetzt früher als geplant ihre Reserven auffrischen müssen. Tobias Wünnemann: „Die Altkunden finanzieren auf diesem Weg die Neukunden mit.“

Die beiden Energie-Experten können zwar nicht in die Glaskugel gucken, die Mechanismen des Marktes sprechen aber deutlich dagegen, dass sich die Erdgaspreise jemals wieder auf einem Niveau einpendeln wie vor dem Ukraine-Krieg. Auch wenn Erdgas wie Strom in den letzten Tagen schon wieder tief gefallen sind. Aber tief ist in diesem Fall relativ. Im Vergleich zu den Kosten von vor einem Jahr sind sie immer noch exorbitant hoch.