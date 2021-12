Als wäre es die eigene Firma

Die Raiffeisen Steinfurter Land eG hat ihren Geschäftsführer Martin Niehues in den Ruhestand verabschiedet. Mit dem 63-Jährigen verlässt eine Führungskraft die Genossenschaft, die den Wandel in der Landwirtschaft in den vergangenen vier Jahrzehnten hautnah miterlebt und begleitet hat.

Alles hat seinen Anfang am 1. August 1977 mit dem Start der Ausbildung bei der damaligen Westfälische Central-Genossenschaft in Münster genommen. Kaum vier Jahre später wurde Niehues schon Geschäftsführer der damaligen BBAG in Wettringen. „Mein Opa war Geschäftsführer, mein Vater war Geschäftsführer und ich dann auch“, erinnert sich Niehues. Mit nur 23 Jahren saß er in dritter Generation auf dem Führungsposten. Den hat er auch nach den Fusionen behalten. 1992 folgte die Fusion der Niederlassungen Burgsteinfurt, Metelen und Wettringen zur Raiffeisen Steinfurter Land. 2000 stieß zu diesem Trio Neuenkirchen dazu und vor etwas mehr als einem Jahr folgte die große Fusion mit der Raiffeisen Ochtrup.

Von einst 3,6 Millionen Mark Umsatz in Wettringen in seinem ersten Jahr begleitete Niehues die Entwicklung der Genossenschaft bis heute mit einem Umsatz von 35,7 Millionen Euro.

In seiner Zeit hat Niehues auch viele Veränderungen in der Branche erlebt. „Es gab einen rasanten Wechsel der bäuerlichen Struktur zur heutigen digitalen, elektronischen Technik auf den Betrieben. Sei es die Fütterung oder auch der komplette Ackerbau mit allen Facetten“, erklärt Niehues. Hinzu komme der Wechsel von tausenden Tonnen Futter- und Düngemittel zu fast kompletter loser Ware heutzutage. „Es wurde früher enorm hart und körperlich auf dem Lager gearbeitet. Es wurden an einzelnen Tagen hunderte von Zentnern per Hand umschlagen“, erinnert sich Niehues. Die neue lose Ware sei eine „erhebliche Erleichterung“ für die Mitarbeiter.

Parallel zum Wandel in den Betrieben hat sich auch die Genossenschaft weiterentwickelt. Zum einen hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Haus- und Gartenmärkte wurden ein neues Standbein. Auch der Vertrieb von Treib- und Energiestoffen gehört heute zum Portfolio.

Und wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? „Die Spezialisierung wird immer wichtiger“, sagt Niehues. Deshalb gebe es mittlerweile bei der Raiffeisen einzelne Berater für die Sparten. „Der Strukturwandel in der Landwirtschaft erfolgt so rasant schnell, dass man ihm fast kaum folgen kann“, findet Niehues. Ständige Anpassung an neue Vorschriften und Gesetze mache das tägliche Arbeiten für alle nicht einfacher. „Der Landwirt muss sich heute mit vielen Dingen perfekt auskennen, sei es in der Technik im Stall und auf dem Hof, mit Dokumentationen und Vorschriftenbeachtung“, sagt Niehues. Er glaubt, dass es in Zukunft vor allem mehrere größere landwirtschaftliche Betriebe geben wird, die sich dann auch auf eine Produktionssparte konzentrieren. „Den klassischen Landwirt gibt es nicht mehr“, sagt Niehues. Immer häufiger würden Betriebe auch aufgegeben. „Wir schätzen, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren ein Viertel der Betriebe in unserem Gebiet aufhören wird.“

Der Nachfolger von Martin Niehues steht schon fest. Andreas Koers war bereits nach der Fusion mit Ochtrup neben Martin Niehues zum Geschäftsführer berufen worden. Jetzt übernimmt er die Führung der Genossenschaft komplett.